На текущий ремонт объектов за счет бюджета Николаева, исполком рекомендует закладывать в смету по 13 тысяч зарплаты строителям

В проектно-сметной документации, на основании которой будут выполняться текущие ремонты за счет денег из бюджета города Николаева, рекомендуют устанавливать зарплату строителям в размере 12 тысяч 943 гривны 33 копейки.

Такое решение принял исполком горсовета Николаева.

«Определить размер сметной заработной платы, которая учитывается при определении стоимости текущего ремонта объектов (в том числе поврежденных в результате боевых действий) в 2022 году: 12 943,33 грн. Заказчикам, которые финансируются за счет средств бюджета Николаевской городской территориальной общины, при заказе услуг по текущему ремонту объектов (в том числе поврежденных в результате боевых действий) рекомендовать определять размер сметной заработной платы на уровне, определенном в пункте 1 этого решения», - говорится в решении.

Контроль за исполнением данного решения мэр города Николаева Александр Сенкевич планирует на первого заместителя городского головы Виталия Лукова, а также заместителей городского головы Сергея Коренева, Юрия Андриенко и Анатолия Петрова.

Примечательно, что когда в 2017-ом году Николаевский горсовет увеличил сметную стоимость зарплат строителей, работающих за бюджетные деньги, то на это решение был подан иск в суд, так как не была соблюдена процедура принятия регуляторного акта. Тогда строителям рекомендовали платить по 5,2 тысячи гривен.