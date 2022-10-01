Украина шла на рекорд по доходам от экспорта электроэнергии в Европу до ударов россиян по инфраструктуре

Украина за январь-сентябрь 2022 года в 2,3 раза увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработав 429,12 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению, Украина по итогам 9 месяцев 2022 года поставила электроэнергии в Польшу 30,4% (на 130,4 миллиона долларов), в Словакию 23,6% (101,4 миллиона долларов), в Румынию 20,4% (на 109,7 миллионов долларов). В другие страны экспорт составил 109,7 миллионов долларов.

В сентябре этого года доходы от экспорта электроэнергии составили 150,36 миллионов долларов против 26,137 миллионов долларов в сентябре 2021 года.

Кроме того, Украина в январе-сентябре 2022 года импортировала электроэнергии на 133,57 миллионов долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего было импортировано в январе-феврале из Беларуси – на 100,41 миллионов долларов.

Напомним, что в результате ракетного удара по Украине с понедельника 10 октября около 30% энергетической инфраструктуры Украины поражены российскими ракетами.

В частности, с 11 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу.