ГУР вместе с фондом «Вернись живым» запускают новый проект «Бавовна в Москве»

Фонд «Вернись живым» объявил о запуске нового, совместного с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины проекта с пилотным названием «Бавовна в Москве». Инициатива связана с работой на дальних дистанциях.

Об этом сообщил фонд в Facebook.

«Команда «Вернись живым» работает над проектом около двух месяцев и на днях финально его законтрактовала», – говорится в посте.

В Twitter представители фонда намекнули на работу с оружием дальнего действия в рамках инициативы.

«Не первый месяц работаем над оружием дальнего действия. Нам болит Бахмут, Запорожье, Николаев, Киев и все другие украинские города и села, по которым коварно стреляют россияне. Враг будет наказан», – подчеркнули в «Вернись живым».

Фонд пообещал сообщить подробности проекта и его стоимость со временем. Там объяснили, что средства на инициативу уже собраны, но призвали людей не прекращать системно поддерживать украинских защитников по ссылке savelife.in.ua/donate