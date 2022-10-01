ГУР вместе с фондом «Вернись живым» запускают новый проект «Бавовна в Москве»

Фонд «Вернись живым» объявил о запуске нового, совместного с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины проекта с пилотным названием «Бавовна в Москве». Инициатива связана с работой на дальних дистанциях.
Об этом сообщил фонд в Facebook.
«Команда «Вернись живым» работает над проектом около двух месяцев и на днях финально его законтрактовала», – говорится в посте.
В Twitter представители фонда намекнули на работу с оружием дальнего действия в рамках инициативы.
«Не первый месяц работаем над оружием дальнего действия. Нам болит Бахмут, Запорожье, Николаев, Киев и все другие украинские города и села, по которым коварно стреляют россияне. Враг будет наказан», – подчеркнули в «Вернись живым».
Фонд пообещал сообщить подробности проекта и его стоимость со временем. Там объяснили, что средства на инициативу уже собраны, но призвали людей не прекращать системно поддерживать украинских защитников по ссылке savelife.in.ua/donate
«Обращаемся к тысячам наших благотворителей. Мы ошеломлены количеством предложений задонатит «на большой бум». Но финансовая составляющая проекта уже реализована. Так что призываем вас приобщаться к системной помощи Силам обороны Украины», – отметили в сообщении.