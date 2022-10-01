Вадатурский-младший возглавил «Нибулон» и завершил первый этап строительства терминала в Измаиле

"Нибулон" закончил первый этап строительства нового терминала компании в Измаиле Одесской области.
Об этом сообщил генеральный директор "Нибулона" Андрей Вадатурский.
Строительство терминала начал покойный Алексей Вадатурский. Его сын Андрей считает, что терминал в новом речном порту в Измаиле поможет наладить экспортные маршруты.
“Европейский Союз отметил важность создания новых логистических маршрутов такого типа между Украиной и рынками ЕС для восстановления доступа Украины к черноморским путям. Эти и другие недавние инвестиции компании "Нибулон" помогут сохранить наши позиции на рынке и обеспечат стабильность нашего бизнеса и независимость от временного зернового коридора через Одессу”, - отметил Андрей Вадатурский.
Он напомнил, что война не только лишила компанию ее основателя, но и серьезно нарушила ее работу и выполнение основных задач.
"Пострадало все наше производство, логистика и экспортные возможности. 20% активов компании находятся в условиях временной оккупации в южных и восточных регионах Украины, а объем нашего экспорта резко упал по сравнению с предыдущими годами. Поскольку сегодня компания "Нибулон" не может работать в обычном режиме, транспортные расходы для аграриев выросли в десять раз”, - рассказал он.