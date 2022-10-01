Вадатурский-младший возглавил «Нибулон» и завершил первый этап строительства терминала в Измаиле

"Нибулон" закончил первый этап строительства нового терминала компании в Измаиле Одесской области.

Об этом сообщил генеральный директор "Нибулона" Андрей Вадатурский.

Строительство терминала начал покойный Алексей Вадатурский. Его сын Андрей считает, что терминал в новом речном порту в Измаиле поможет наладить экспортные маршруты.

“Европейский Союз отметил важность создания новых логистических маршрутов такого типа между Украиной и рынками ЕС для восстановления доступа Украины к черноморским путям. Эти и другие недавние инвестиции компании "Нибулон" помогут сохранить наши позиции на рынке и обеспечат стабильность нашего бизнеса и независимость от временного зернового коридора через Одессу”, - отметил Андрей Вадатурский.

Он напомнил, что война не только лишила компанию ее основателя, но и серьезно нарушила ее работу и выполнение основных задач.