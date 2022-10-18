Рада перенаправила на оборонные нужды еще ₴387 миллиардов

Верховная Рада в восьмой раз с начала полномасштабного вторжения рф внесла изменения в Бюджет этого года. Дополнительные средства перенаправили на оборонные нужды.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Увеличили военные расходы в этом году на 387 миллиардов гривен путем внутренних заимствований (в т.ч. «печать»).

Согласно проекту №8126, увеличиваются расходы на:

– Минобороны – на 365,2 миллиарда гривен;

– МВД – на 12,9 миллиарда гривен;

– СБУ – на 3,7 миллиарда гривен;

– ГУР Минобороны – на 3,2 миллиарда гривен;

– Администрация Госспецсвязи – на 1,3 миллиарда гривен;

– УГО – на 600 миллионов гривен;

– Служба внешней разведки – 45 миллионов гривен.