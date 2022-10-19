Украина получила €2 миллиарда макрофинансовой помощи от ЕС

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина получила от Европейского Союза очередной транш макрофинансовой помощи в размере 2 млрд евро.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«2 млрд евро макрофинансовой помощи поступило в Украину от ЕС. Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической устойчивости Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах», — отметил Шмигаль.

По словам главы правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд. евро. В целом, в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором.

«Благодарим наши европейские партнеры и работаем дальше над новыми финансовыми программами на следующий год», — подчеркнул глава правительства.

Также о помощи от ЕС в обращении к нации рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня же на счета Украины поступило 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Это важно для нас – для социальной поддержки наших людей. Мы очень благодарны. Ожидаем и другие транши по этому пакету в 9 миллиардов евро в целом», — сказал Зеленский.

Напомним, что Рада перенаправила на оборонные нужды еще ₴387 миллиардов