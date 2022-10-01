Германия наложила на мессенджер Telegram штраф в размере 5 миллионов евро

В Германии объявили о решении наложить штраф в размере 5.125 миллионов евро (5 миллионов долларов) на операторов обмена сообщениями Telegram за несоблюдение немецкого законодательства.

В Федеральном министерстве юстиции заявили, что компания Telegram FZ-LLC не предусмотрела законный способ информирования о распространении нелегального контента и не определила в Германии организацию для получения официальных сообщений. Оба действия обязательны в соответствии с законами Германии, регулирующими работу крупных онлайн-платформы.

Немецкие чиновники сообщили о том, что их неоднократные попытки передать документы в компанию Telegram, расположенную в городе Дубае, были неудачны – несмотря на поддержку со стороны властных структур Объединенных Арабских Эмиратов.

После этого одна из германских юридических фирм назвала себя представителем интересов компании Telegram. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить наложение штрафных санкций, – сообщили в Федеральном министерстве юстиции.

Ранее в этом году федеральная полиция Германии предупредила, что приложение становится «средством связи для радикализации», используемым некоторыми группами для организации нападений на политиков, ученых и врачей за их роль в борьбе с пандемией коронавируса.