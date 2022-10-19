В Николаеве проводят ямочный ремонт на магистральных улицах

В Николаеве на 80% магистралей уже выполнен ямочный ремонт.

Об этом рассказал секретарь городского совета Дмитрий Фалько в эфире ТРК "МАРТ".

Фалько отметил, что одна из главных задач коммунальных служб в условиях войны – поддержание в надлежащем состоянии всех сфер хозяйства Николаева. И сегодня городские коммунальные службы, несмотря на вражеские обстрелы, старательно работают, чтобы город был ухоженным.

– У нас город убирается, коммунальные услуги предоставляются, дороги ремонтируются, – сказал Фалько. – Например, ямочный ремонт сделан на 80% магистральных улиц.

Также отмечается, что работники коммунальных предприятий помогают ликвидировать последствия почти ежедневных российских обстрелов.