Эрдоган заявил, что договорился с путиным о создании газового хаба в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим российским коллегой владимиром путиным о создании в Турции газового хаба.

Об этом он сказалв среду, 19 октября, выступая перед членами своей Партии справедливости и развития в парламенте, пишет Reuters.

Эрдоган заявил, что, по словам путина, Европа может поставлять газ из хаба в Турции.

Напомним, в августе, президент россии владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились начать частичную оплату за российский газ в рублях.