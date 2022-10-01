В Украине вырастет стоимость срочного оформления обычных и загранпаспортов

В Украине с 1 ноября вырастет стоимость срочного оформления паспортов.
Об этом сообщает "Зеркало недели".
Как вырастут цены на срочное оформление документов:
- паспорт гражданина Украины в течение 10 дней – с 252 до 496 гривен;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней – с 704 до 992 гривен;
- оформление и обмен проездного документа беженца – с 226 до 452 гривен.
Ранее, с 25 июня вступило в силу постановление правительства, разрешающее украинцам оформлять заграничные и внутренние паспорта за рубежом.