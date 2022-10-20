В АМКУ заявили, что проверят причины подорожания куриных яиц

В АМКУ отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца. Поэтому Комитет приступил к исследованию причин повышения цен на куриные яйца.

Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

В АМКУ отметили, что война российской федерации против Украины оказала значительное влияние на глобальную экономическую ситуацию в нашем государстве. Ускорилась инфляция, произошел рост курса доллара и евро, произошло разрушение многих производств, нарушились цепи поставок и логистики и, как следствие – увеличились производственные издержки бизнеса и снизились предложения товаров и услуг.

Основным показателем, характеризующим изменения во времени общего уровня цен на товары и услуги, покупаемые населением для непроизводственного потребления, является индекс потребительских цен.

По данным Госстата, этот показатель в течение февраля – мая 2022 свидетельствовал о снижении стоимости яиц куриных. Однако с июня 2022 года Госстат уже декларирует ежемесячное увеличение индекса потребительских цен. Согласно этим данным, прирост стоимости яиц в сентябре 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил около 54%.

Также и Национальным банком Украины отмечалось, что в сентябре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (с 23,8% в августе).

Анализируя изменение стоимости того или иного товара следует учитывать и себестоимость его производства.

Относительно себестоимости куриных яиц можно выделить следующие основные статьи расходов: корма; расходы на энергоносители; расходы по оплате труда; ветеринарные препараты и т.д.

Как видно из затратных статей в процессе производства куриных яиц данная отрасль зависит от имеющегося поголовья кур несушек и кормов, непосредственно связанных с производственной деятельностью.

В начале полномасштабного вторжения российской федерации Группа компаний «Авангард» (реализует куриные яйца под ТМ «КВОЧКА»), которая является одним из крупнейших производителей куриных яиц в Украине, сообщила АМКУ о потере поголовья кур и производственных мощностей в Волновахском и Бахмуте. области, в Шевченковском районе Харьковской области, Макаровском районе Киевской области, Белозерском районе Херсонской области. В результате первичное предложение яиц на рынке могло существенно снизиться.

Другие участники рынка, в том числе и производитель куриных яиц - Группа компаний Ovostar Union («ОВОСТАР»), пока не предоставляли Комитету подобной информации.

«Повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны. Ведь рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется с стремительным ростом стоимости яиц. Кроме того, отдельные профильные эксперты отмечают, что цены на рынке кормов в этом сезоне остаются достаточно низкими, и наблюдается лишь незначительное колебание стоимости (+/-10%) в разных регионах Украины. Это произошло потому, что из-за заблокированных морских портов в Украине наблюдается большой избыток зерна. Поэтому главные составляющие кормов для кур значительно подешевели по сравнению с прошлым годом. Следовательно, сейчас в Комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца. Понимая социальную важность указанного вопроса, Комитет приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца куриные в скорлупе в сентябре-октябре 2022 года. АМКУ примет во внимание, что предприятия (в том числе доминирующие) имеют право защищать свои законные интересы, особенно с учетом военного положения. В то же время, такие действия субъектов хозяйствования не должны быть чрезмерными», – сообщили в АМКУ.

В ходе исследования Комитет намерен провести широкий анализ всех факторов влияния на ценовое поведение субъектов хозяйствования и уже направил им требования о предоставлении информации.

Напомним, в результате российской вооруженной агрессии против Украины было потеряно около 20% промышленного производства яиц в Украине.