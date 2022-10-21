Ущерб от российской агрессии превысил $127 миллиардов

Убытки Украины от полномасштабной войны, развязанной россией, достигли более 127 миллиардов долларов, в течение лета россия нанесла ущерб на более 31 миллиардов долларов.

Об этом говорится в отчете проекта KSE Institute «россия заплатит», передает «ЕП».

На наибольшую сумму поврежден жилой фонд - 39.7% или 50,5 млрд долл. По сравнению с началом июня эта сумма выросла на 11,2 миллиардов долларов.

По последним данным всего повреждено и разрушено 135,8 тысяч частных и многоквартирных домов. Против июня количество поврежденных домов выросло на 15 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 миллионов кв м., или 7,3% от жилого фонда страны.

На втором месте по объему убытков сфера инфраструктуры - 27.7% или 35,3 млрд долл, из которых 26,6 млрд долларов - в результате прямого разрушения дорог и 4,3 млрд долл - убытки железной дороги.

Потери активов бизнеса составляют не менее 9,9 миллиардов долларов и продолжают расти - это третья по величине статья убытков инфраструктуры.

«В разрезе отраслей больше всего пострадала металлургия. Всего с начала войны повреждено или разрушено не менее 412 предприятий, из которых 64 - это крупные и средние предприятия. Ожидается, что это число может быть выше, поскольку пока отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях», - сказано в сообщении.

Ущерб, нанесенный образовательной инфраструктуре Украины, оценивается в 6,95 миллиардов долларов.

«Эта сумма выросла как из-за увеличения количества поврежденных и разрушенных объектов, так и благодаря расширению перечня объектов образовательной инфраструктуры, убытки которых оцениваются в рамках проекта», - добавили в сообщении.

В результате боевых действий разрушено уже не менее 810 и повреждено 1639 объектов образовательной инфраструктуры. Наибольшее количество разрушенных образовательных учреждений зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Луганской и Киевской областях.

С февраля и по сентябрь российскими оккупантами было повреждено, разрушено или захвачено не менее 616 админзданий, 978медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 149 учреждений туризма и 153 спортивных объекта, 2910 торговых точек, 19 аэропортов и гражданских аэродромов, 110 железнодорожных вокзалов и станций, 315 мостов и мостовых переходов государственного, местного или коммунального значения, 10 ТЭЦ, 322 котельные.

Ранее сообщалось, что один из пожаров экосистемы в громаде на Николаевщине, который произошел из-за вражеских обстрелов, нанес ущерб на ₴2,4 миллиона.