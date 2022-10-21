Украинские власти готовы к любому развитию событий на Каховской ГЭС, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал про план украинских властей в случае подрыва российскими оккупантами Каховской дамбы.

Этим Секретарь СНБО поделился в эфире телемарафона.

Данилов подчеркнул, что если оккупанты примут это решение подорвать дамбу - это будет крушение вселенского масштаба.

«Если они взорвут Каховскую дамбу, то вопрос водоснабжения Крыма закроется раз и навсегда. Его восстановить будет невозможно 5-7 лет. Мы сегодня владеем информацией, что там делает враг. И речь сейчас не об электричестве, речь сейчас о более страшных вещах. Это будет крушение вселенского масштаба, если они примут такое решение. Если они это сделают, тогда вопрос Крыма для них никогда не стоял и не стоит», - заявил он.

Данилов заверил, что власти Украины готовы к любому развитию событий и этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Ставки главнокомандующего, которая в ближайшее время будет созвана президентом Владимиром Зеленским.

«Я не буду называть дату и сроки, но этот вопрос готовился уже определенный период времени и мы готовы к любому развития событий», - добавил он.

Напомним, что после того, как оккупанты заминировали Каховскую ГЭС, президент Зеленский призвал мир не допустить подрыва, который станет равнозначным ядерному взрыву.