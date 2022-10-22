Украине для экономического чуда нужно $70-80 миллиардов частных инвестиций в год, - вице-премьер

Целью Украины после завершения войны является осуществление скачка, который можно охарактеризовать как экономическое чудо, для чего необходимо привлекать ежегодно $70-80 млрд частных инвестиций.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, пишет "Интерфакс-Украина".

– Для развития украинской промышленности нужно привлекать инвестиции, по нашим расчетам, $70-80 млрд ежегодно в течение как минимум пяти лет. Это большой вызов, - сказала она на бизнес-форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени".

Среди приоритетных секторов она назвала military tech, сельское хозяйство, металлургию и IT, а также отметила глубинную переработку и развитие малого и среднего бизнеса.

Свириденко отметила, что интерес инвесторов к Украине сохраняется и во время войны, в том числе даже из Китая. По ее словам, его практической реализации должно способствовать страхование 90% военных рисков, о котором достигнута договоренность с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) из Группы Всемирного банка.

– Все понимают, что после войны Украина будет привлекательным местом для инвестиций, – объяснила первый вице-премьер такой интерес.

Она также сообщила, что продолжаются переговоры с BlackRock о структурировании фонда, который будет заниматься привлечением частных инвестиций и будет содействовать государственно-частному партнерству.