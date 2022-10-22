В ЕБРР обещают инвестировать в Украину €3 млрд

Европейский банк реконструкции и развития в течение двух лет в 2022-2023 годах инвестирует в Украину около 3 млрд. евро.
Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
По словам президента ЕБРР, в этом году инвестиции составят 1 млрд евро.
«Я встречался с Президентом Зеленским в Киеве, чтобы выразить нашу солидарность и восхищение мужеством и стойкостью украинцев. С инвестициями в этом году более 1 миллиарда евро, ЕБРР финансирует реальный сектор экономики Украины в условиях российской агрессии», – подчеркнула она.
По словам Одиля Рено-Бассо, по результатам 2022-2023 годов инвестиции составят до 3 млрд евро и пойдут, в том числе, на реконструкцию инфраструктуры.
«Я сказала Президенту Зеленскому, что наши обязательства рассчитаны на долгосрочную перспективу, и мы инвестируем до 3 млрд евро в 2022-2023 годах для поддержки экономики, частного сектора и срочной реконструкции жизненно важной инфраструктуры», - написала она в социальной сети Twitter.