Фонд госимущества продал за ₴120 миллионов спиртзавод в Тернопольской области

Фонд государственного имущества продал за 120 млн грн Железнодорожный спиртзавод. В процессе торгов сумма выросла в четыре раза. Это четвертый спиртзавод на Тернопольщине, который приватизировали после начала полномасштабного вторжения.

Аукцион прошел в пятницу, 21 октября, на него зарегистрировались восемь участников, пишет издание BIZAGRO.

Стартовая цена спиртзавода составила 30,8 млн. грн., но в процессе торгов сумма выросла в четыре раза до 120 млн. грн.

Наивысшую цену предложил ООО «Грошик» – киевская фирма, зарегистрированная в 2021 году. Согласно данным на YouConrtol , фирма занимается розничной торговлей. Теперь стороны должны заключить соглашение.

Отметим, что это не первая попытка приватизировать Железнодорожный спиртзавод. Впервые предприятие пыталось продать на аукционе в 2020 году. Тогда в торгах победила фирма "Глермонт Трейд". Почему именно она так и не приобрела спиртзавод, неизвестно.

С начала сентября 2022 года Фонд государственного имущества продал уже три спиртзавода в Тернопольской области. С молотка продали Кобыловолокский спиртзавод за 70,2 млн грн. В октябре Фонд госимущества продал Борщевский спиртзавод за 17,7 млн. грн.

Больше всего выручили за Мариловский спиртзавод, который продали за 150 млн грн. Предприятие выкупило фирму народного депутата Сергея Лабазюка.