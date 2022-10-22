В Великобритании выпустили монеты с Гарри Поттером

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монеты к 25-летию выхода книги Гарри Поттер и философский камень писательницы Дж.К. Роулинг.

На обратной стороне первых выпущенных монет изображена Елизавета II, а в более поздних вариантах 2023 г. появится профиль новопровозглашенного монарха Карла III. Они станут первым релизом национальной валюты с изображением короля, пишет DesignTaxi.

Портрет юного волшебника создал художник Джим Кэй, работавший над первым, полностью проиллюстрированным изданием «Философского камня». Он отметил, что впервые занимался созданием дизайна монеты.

Монета номиналом 50 пенни стоит £11, цветная версия – £20. Также в разработке находятся монеты с изображением поезда Хогвартс Экспресс, профессора Альбуса Дамблдора и самой школы Хогвартс.

Большинство линейки получит дополнительный «секретный» элемент дизайна: при вращении можно будет увидеть молнию и число 25. Производитель утверждает, что такой эффект получен с помощью особой технологии, включающей использование пикосекундных лазеров.

Напомним, что британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг и ее благотворительном фонде Lumos собрали 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) для помощи украинским детям, пострадавшим от войны.