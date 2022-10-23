В мире формируется «теневой флот» для перевозки нефти в интересах россии

Для перевозки нефти в интересах россии в мире скапливается огромный «теневой флот» с неизвестными владельцами.

Об этом пишет Bloomberg .

По словам главного исполнительного директора компании Maersk Tankers, управляющей флотом из 170 кораблей, Кристиана Ингерслева «если вы посмотрите на то, сколько кораблей было продано за последние шесть месяцев неизвестным покупателям, то станет понятно, что создается флот для того, чтобы перевозить эти грузы. ».

Согласно оценке судостроительного брокера Braemar, для поддержки перевозки россией четырех миллионов баррелей в день на Дальний Восток были закуплены дополнительные 240 судов:

- 102 «Афрамаксов»;- 58 «Суэцмаксов»;– 80 очень крупных нефтяных танкеров.

Руководитель отдела исследований танкеров Braemar Ануп Сингх отметил, что торговля танкерами выросла неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре. Большинство кораблей старые и попадают в «теневой флот».

Bloomberg допускает всплеск перегрузок с судна на судно, связанное с:

- санкционным риском обработки экспорта из русских портов;

– необходимостью перегружать небольшие грузы на большие танкеры для дальних рейсов.