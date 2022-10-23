Из портов Одессы вышли суда из более 100 тысяч тонн агропродукции

Из одесских портов «Южный» и «Черноморск» вышли 7 судов, транспортирующих более 100 тысяч тонн агропродукции.

«Сегодня балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта Черноморска. На его борту 40 тысяч тонн пшеницы для Йемена», - пишет пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Также, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов Одессы, Черноморска и порта «Южный» вышли еще 6 судов со 124,3 тысяч тонн агропродукции. Корабли транспортируют его в страны Азии и Европы.

Как сообщалось ранее, россия сознательно задерживает полноценную реализацию «зерновой инициативы». В этой связи порты работают в последние дни только на 25-30% своих возможностей», - добавляет пресс-служба.

Напомним, в россии угрожают выйти из зерновой сделки.