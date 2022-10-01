В Украине будут проблемы с зарплатами и пенсиями, если не поступит помощь от Евросоюза, - Шмигаль

Украинцы могут остаться без зарплаты и пенсии, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.
Об этом заявил в интервью Frankfurter Allgemeine премьер-министр Денис Шмигаль, пишет "Зеркало недели".
По его словам, помощь Украине нужна уже сейчас.
– Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии. Сегодня оборонный бюджет составляет 60 процентов государственных расходов, и мы используем финансовую помощь наших партнеров в значительной степени для социальных потребностей людей и для реконструкции. Любая задержка может иметь ужасные последствия, - подчеркнул Шмигаль.