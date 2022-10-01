В Украине будут проблемы с зарплатами и пенсиями, если не поступит помощь от Евросоюза, - Шмигаль

Украинцы могут остаться без зарплаты и пенсии, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

Об этом заявил в интервью Frankfurter Allgemeine премьер-министр Денис Шмигаль, пишет "Зеркало недели".

По его словам, помощь Украине нужна уже сейчас.