Из-за войны Украина потеряла до 50% солнечной энергетики

С начала полномасштабной войны россии против Украины, 90% ветровой и около 40-50% солнечной энергетики выведено из эксплуатации.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью каналу «Мы - Украина».

Так как основная часть зеленой энергетики располагалась на юге, ее потери сейчас являются наибольшими. По словам министра, выведено из эксплуатации 90% «ветра» и 45-50% «солнца».

Галущенко добавил, что в 2019 и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост зеленой энергетики. Соответственно ее доля в энергосистеме Украины составляла примерно 10-11%.

«Мы имели стратегию, которая предусматривала, что в 2030 году доля «зеленой» энергетики в Украине составит минимум 25%. Считаю, что после нашей победы, с учетом тех разрушений, нанесенных россией, мы, возможно, ее пересмотрим и увеличим процент», — сказал министр.

Напомним, что ранее в «Укрэнерго» заявили, что атака россии по энергообъектам 22 октября сопоставима или превышает последствия атак 10-12 октября. В этот день почти полтора миллиона абонентов остались без света, на Николаевщине – 188 тысяч.