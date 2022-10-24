Чехия намерена судиться с «газпромом» из-за срыва поставок газа

Чешская энергетическая компания ČEZ обратится в международный арбитраж с иском к российскому «газпрому», где потребует компенсаций за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года,

Об этом заявил генеральный директор ČEZ Даниэль Бенеш в эфире Чешского телевидения (ČT), передает «Denik.cz».

По словам Бенеша, в настоящее время невозможно вести переговоры с «газпромом» о поставках на следующий год, и международный арбитраж в этой ситуации – единственно возможный шаг.

«В тот момент, когда кто-то не выполняет имеющийся у вас контракт трудно говорить о чем-то, кроме компенсации убытков», - подчеркнул Бенеш, отвечая на вопрос, ведет ли ČEZ переговоры с российским «газпромом» о поставках на 2022 год.

Ущерб ČEZ он оценил в размере примерно сотен миллионов до миллиарда чешских крон.

Напомним, «газпром» задолжал «Нафтогазу» за транзит около $200 миллионов.