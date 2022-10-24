В Европе из-за теплой осени резко снизились цены на газ – это ударило по интересам россии

Неожиданно тёплая погода в Европе не просто отодвинула начало сезона забора газа из хранилищ, но и обрушила спотовые цены на газ до минимумов за более чем годовой период.

Об этом пишет "Зеркало недели".

Несмотря на полную остановку газопровода "Северный поток", спотовые цены на газ в Европе местами опустились уже ниже $350 за тысячу кубометров и продолжают падение. В частности, на хабе TTF в Нидерландах (голландский TTF Gas является ведущей европейской эталонной ценой), спотовая цена газа в Европе пошла вниз – до минимальных значений с июня 2021 года.

При этом текущий октябрь в Европе, особенно его последняя неделя, обещают быть очень теплыми. Средняя температура воздуха почти на 3 градуса выше, чем годом ранее. А в последние дни месяца синоптики обещают региону новую волну почти летнего тепла.

Кроме того, многие страны Европы заполнили свои хранилища либо до нормативного (80%), либо предельного уровня. Также до максимального уровня за три года выросли запасы в резервуарах приемных терминалов. В настоящее время превысили целевой 80-процентный уровень хранилищ в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Испании.

Напомним, Европейский союз стал независимым от поставок природного газа из россии. Об этом 23 октября объявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. А еще два месяца назад газпром вел шантаж Европы, называя беспрецедентную за всю историю цену на газ для следующей зимы – более 4 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров.