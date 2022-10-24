В Украине уровень безработицы к концу года может вырасти до 30%

По оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает Укринформ.

– До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы – до 30%, – сказала Свириденко.

Она отметила, что сейчас одним из вызовов для правительства является решение проблем с безработицей, а именно трудоустройство людей и возвращение их из-за границы. По словам Свириденко, правительство направляет все свои усилия на поддержку малого бизнеса. Сейчас инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.