Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 миллионов на срочные нужды

Всемирный банк выделил Украине дополнительные 500 миллионов долларов для удовлетворения срочных потребностей. Срок погашения кредита – 19 лет с пятилетним льготным периодом.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«российское вторжение продолжает вызывать массовые разрушения инфраструктуры Украины, включая водопроводные, канализационные и электрические сети, как раз с приближением зимы, что еще больше угрожает украинцам», – заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, комментируя выделение денег.

Министерство финансов говорило, что деньги от Всемирного банка будут направлены в госбюджет Украины на возмещение выплат по оплате труда работников бюджетной сферы и обеспечение социальных выплат.

«Мы твердо поддерживаем украинский народ, столкнувшийся с этим беспрецедентным кризисом», –говорится в сообщении Всемирного банка.

Известно, что на сегодняшний день Всемирный банк уже выделил 13 миллиардов долларов как экстренное финансирование для Украины. В частности, 11,4 миллиарда долларов уже полностью выплатили.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделят полмиллиарда евро для поддержки Сил обороны Украины.