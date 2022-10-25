Европа перевыполнила планы по накоплению газа, - Bloomberg

В газовых хранилищах Европы удалось накопить больше газа, чем нужно странам.

Как пишет Bloomberg, это связано с резким увеличением импорта сжиженного газа и необычно теплой погодой.

Сообщается, что газовые хранилища почти заполнены, а жители Европы еще не начали активно включать отопление. Кроме того, наблюдается резкое сокращение цен на газ – стоимость снизилась почти втрое по сравнению со стоимостью летом.

В то же время Bloomberg, отмечает, что главные риски еще впереди, ведь ситуация будет зависеть от того, какой будет погода. При резком и сильном похолодании Европа начнет активно использовать накопленные запасы.

Напомним, Европейский союз стал независимым от поставок природного газа из россии. Об этом 23 октября объявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. А еще два месяца назад газпром вел шантаж Европы, называя беспрецедентную за всю историю цену на газ для следующей зимы – более 4 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров.