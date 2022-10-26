В ЕС до 24 ноября должны согласовать меры по снижению цен на энергоносители

Министры стран ЕС установили новый дедлайн достижения соглашения о мерах по снижению цен на энергоносители – 24 ноября. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече во вторник.

Об этом пишет Bloomberg.

Однако даже если этот план удастся воплотить, ключевые меры не вступят в силу до весны. Ведь планы по ограничению цен увязли в технических деталях и политических противоречиях.

В июле, когда москва сократила поставки газа в Европу и мотивировала этим переосмыслить европейскую энергетическую политику, ЕС согласовал добровольное сокращение спроса на энергоносители на 15%. При этом страны договорились, что сокращение в случае необходимости станет обязательным.

Это были «легкие меры», а более важные застряли в дипломатических дискуссиях. Ключевой вопрос сейчас состоит в том, сможет ли блок ограничить цены на газ. Одна из идей – динамичный ценовой коридор на ключевом нидерландском объекте. Однако внутри блока пока так и не удалось достичь консенсуса по поводу того, какие именно шаги ЕС может делать сейчас.

«Есть около 15 стран-членов, которые некоторое время назад вместе обсуждали более сильное вмешательство в рынок, хотя у других есть разные взгляды на то, как именно это сделать», – сказал министр энергетики Нидерландов.

Напомним, Хорватия хочет стать «энергетическими воротами» Восточной Европы .