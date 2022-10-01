Mercedes-Benz решил уйти из россии и продает свой завод

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz уходит с российского рынка, продает доли в местных дочерних компаниях и завод в Подмосковье российскому дилеру «Автодом».

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из россии как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании», — отметила гендиректор АО «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева.

Издание «Коммерсант» пишет, что концерн оценивал свои активы в рф в €2 миллиарда, однако аналитики ссылаются на практику продажи заводов за рубль в нынешних условиях. Новый собственник, вероятно, начнет выпуск китайских автомобилей.

Mercedes – третий производитель в легковом автопроме, покидающий российский рынок. До этого реализовали свои активы и покинули его Renault и Nissan. Также в стране закрылся завод Toyota.

Отметим, что Mazda размышляет над прекращением производства в россии.