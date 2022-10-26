Украинские трейдеры тестируют поставки электроэнергии из Европы

Украинские трейдеры Д.Трейдинг, ЭРУ и острейдер Энергетическая компания Украины после отмены экспорта в Европу начали тестировать возможности импорта электроэнергии, начав со Словакии.

Об этом пишет издание "Энергореформа".

Согласно результатам аукционов на сайте "Укрэнерго", начиная с 16 октября эти компании бронировали разную мощность пересечения в определенные дни до 27 октября (аукционы производятся за два дня до поставки).

Напомним, 24 октября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила мощность коммерческих обменов между Украиной и Европой до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта ресурса. Тогда он отметил, что Украина еще не начала импорт электроэнергии, но техническая возможность для этого есть, как возможность запроса аварийной помощи из ЕС.