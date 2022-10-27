Суд в Николаевской области передал в собственность государства завод Карпатнефтехим, которым ранее управлял Лукойл

Братский районный суд Николаевской области арестовал и передал в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) калушский завод Карпатнефтехим.

Об этом пишет Лига.net.

Эти решения приняты в рамках уголовного производства по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, расследуемого одним из районных отделов полиции в Николаевской области.

В решении суда приводится перечень из 35 объектов недвижимого имущества, которым владеет ООО "Карпатнефтехим". Это административные, производственные строения и сооружения, цеха, базы, восемь земельных участков. Подавляющее большинство недвижимого имущества находится в Калуше, где расположен Карпатнефтехим.

7 октября следственная судья Братского райсуда наложила на него арест, а 21 октября арестованное имущество передали АРМА. Также агентство получило в управление корпоративные права на Карпатнефтехим, принадлежащие нидерландской Karpaty Chemical. Определения суда обжалованию не подлежат.

Ранее, 10 сентября генеральный директор Карпатнефтехим получил подозрение в преднамеренном уклонении от уплаты 2,2 млрд грн налогов.

Завод специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена. Владельцем Карпатнефтехима раньше был российский Лукойл, сейчас – нидерландская Karpaty Chemical, бенефициары которой Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий купили завод у Лукойла после того, как он попал под санкции. После начала российского вторжения Карпатнефтехим остановил работу.