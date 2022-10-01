В Николаевской области автоматически переназначат субсидии на коммунальные услуги

В Николаеве, как и во всей Украине, с 1 октября вместо органов соцзащиты выплачивать субсидии будет Пенсионный фонд, а с 1 декабря он будет их назначать. Всего в Николаевской области автоматически будет начислена субсидия почти 30 тысячам пользователей.

Об этом пишет “Суспільне".

- Независимо от того, где лицо зарегистрировано или проживает, оно может обратиться в любой сервисный центр в Украине. Кроме того, обращения могут поступать лично к уполномоченным лицам, - рассказала директор Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сычугова.

Также с 1 декабря расширяются возможности обращения: документы можно будет подать через веб-портал Пенсионного фонда и приложение "Дія". Все документы, предоставляемые людьми, проверяет Национальная сервисная служба. Чтобы в итоге не пришлось возвращать деньги государству, пользователь должен своевременно сообщать обо всех изменениях в документах, в том числе в составе семьи.

Если изменений нет, субсидия тем, у кого она была, начисляется автоматически. Тем, кто потерял работу и претендует на получение субсидии, необходимо стоять на учете в Центре занятости.

- Подаются заявления для новых клиентов в течение всего отопительного сезона. Но если человек претендует на возвращение (субсидии) до 15 октября, то подает заявление в ноябре или в декабре. Такое заявление должно подать до 15 декабря, чтобы мы вернулись и назначили субсидию с начала отопительного сезона, - объясняет начальница управления социальных выплат и компенсаций Наталья Кульбацкая.

После 15 декабря субсидия назначается с месяца, в котором было подано заявление. Принцип расчета не поменялся. С 1 декабря субсидии будут назначаться Пенсионным фондом. В то же время департамент труда и соцзащиты продолжит обработку документов и разъяснительную работу.

В Николаеве автоматически субсидия будет начислена около 30 тысячам человек, сообщил директор департамента труда и социальной защиты Сергей Василенко.