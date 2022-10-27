Украинцы теперь не должны платить посредникам за трудоустройство за границей – эта функция возлагается на работодателя

В Украине вступили в силу изменения в закон «О занятости населения» о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. За услуги посредников должен платить работодатель.

«Субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, запрещается получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения. Оплата услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом производится работодателем, которому предоставлены такие услуги», - говорится в сообщении.

Согласно документу, посредник обязан безвозмездно предоставлять гражданам Украины консультации и информацию о преимуществах легального трудоустройства за рубежом, характере будущей работы, условиях и размере оплаты труда, условиях проживания в государстве пребывания, наличии международных договоров в сфере трудоустройства и социального обеспечения, заключенных между Украиной и государством трудоустройство.

Напомним, в Украине уровень безработицы к концу года может вырасти до 30%.