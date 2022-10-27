Правительство Германии считает, что «Северный поток-2» настолько поврежден, что им невозможно пользоваться

В правительстве Германии считают, что повреждение нитей газопровода "Северный поток-2" делает невозможным его эксплуатацию.

Об этом сообщает "Deutsche Welle".

"Вероятно, что акт диверсии с мощными взрывами имел негативные последствия для обеих нитей, поэтому их техническое использование уже невозможно", - цитирует агентство dpa ответ федерального правительства.

В правительстве также напомнили, что газопровод так и не получил необходимой сертификации, а потому ни в коем случае не может быть запущен.

Напомним, в конце сентября в результате взрывов, вызванных диверсией, на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Расследование диверсии продолжается.