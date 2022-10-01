«Николаевгаз» призвал отказаться от бумажных счетов и рассказал, как это сделать

"Николаевгаз" призвал пользователей отказаться от бумажных счетов.
Об этом говорится в сообщении компании.
“Внесите свой вклад в энергосистему Украины! В ситуации нестабильности энергосистемы важна экономия ресурсов. Сейчас каждый из вас может приобщиться к поддержке энергетиков, отказавшись от бумажного счета. Вы отказываетесь от бумажного счета – мы высаживаем деревья. Также экономится энергоресурс, который тратится на изготовление бумажных счетов”, - говорится в сообщении.
Большинство из нас уже давно пользуются личными кабинетами для передачи показаний, отслеживания начислений и оплачивают онлайн, а бумажные счета только выбрасываются или складываются в ящик стола.
“Счет вы можете сформировать через приложение 104.ua, тем более что сумма к оплате за распределение/транспортировку газа неизменна в течение газового года. Не тратя времени, в несколько кликов просим отказаться от бумажных счетов”.
"Для этого необходимо: перейдите в личный кабинет 104.ua и нажмите на три линии в левом верхнем углу экрана. Выберите пункт «Расчеты». Нажмите кнопку «Отказаться от бумажного счета» в разделе «Счет». Вместе шагаем к Победе!” – объяснили в компании.