С начала войны Евросоюз заморозил активы россиян на 17,5 миллиарда евро

В Европейском Союзе заморозили подстанционные российские активы на сумму 17,5 миллиардов евро. Большую часть этой суммы заморозили в семи странах ЕС. Это Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.

Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Речь идет о счетах, недвижимости, яхтах и другом имуществе 1350 физических и юридических лиц, против которых введены ограничения из-за российской агрессии в Украине.

«Мы добились большого прогресса, начав с 6,7 миллиарда евро в апреле. На сегодняшний день это уже 17,5 миллиарда евро», – сказал Виганд.

По словам Виганда, неравномерное распределение «заморозки» активов связано не только с количеством собственности россиян в соответствующих странах, но и с работой местных органов. В конечном счете, это «вопрос эффективного применения» санкций, отметил еврочиновник.

Пока российские активы только заморожены. Для того, чтобы использовать их для финансирования восстановления Украины, эти активы еще нужно бы конфисковать. Такой шаг есть в планах ЕС, однако для этого необходимо разработать правовые основания, отметил Виганд.

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