Реальные зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть, – НБУ

По оценкам Национального банка, реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на четверть.

Об этом говорится в отчете НБУ.

В НБУ отметили, что безработица еще долго будет оставаться высокой из-за эффектов войны и значительных структурных диспропорций. Несмотря на определенное оживление экономической активности, большинство предприятий все еще работает значительно ниже довоенного уровня загруженности.

Уменьшение выпуска и доходов предприятий, а также ожидания более длительных военных действий сдерживают предприятия в своих планах наращивания штата работников, о чем свидетельствуют данные сайтов поиска работы. В то же время, предприятия не испытывают недостатка квалифицированных работников.

Нацбанк подчеркивает, что в Украине до сих пор доминирует рынок работодателя – количество вакансий хоть и возросло по сравнению с мартом-апрелем, все еще остается в два-три раза (в зависимости от сферы деятельности) меньше того, что было до полномасштабной агрессии.

В частности, сохраняются региональные и секторальные диспропорции. Так, в сентябре, по данным сайтов поиска работы, на Киев приходится около 30% всех актуальных вакансий в Украине. В настоящее время преобладают вакансии в сфере обслуживания, рабочих специальностей и торговли.

Рост количества резюме несколько замедлился из-за оживления спроса на рабочую силу, мобилизацию и миграцию за границу. Однако количество резюме все еще значительно превышает показатели прошлого года (в 1.5 раза, по данным сайтов поиска работы).

В дальнейшем уровень безработицы будет постепенно снижаться, однако будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны.

Восстановление экономической активности будет стимулировать рост спроса на рабочую силу, однако будут долго сохраняться структурные диспропорции на рынке труда. Из-за выезда части квалифицированной рабочей силы за границу может возникнуть заметный дефицит работников в отдельных видах экономической деятельности, например, строительстве, что будет определять рост зарплат в соответствующих отраслях.

Однако со стороны отдельных видов деятельности, производственные мощности которых наиболее пострадали от военных действий, спрос на работников будет оставаться сравнительно слабым, что соответственно будет тормозить процесс сокращения уровня безработицы.

При этом в НБУ ожидают, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12-13%, в первую очередь, за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть.

«В дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и происходит на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах. Возвратятся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции. В следующем году, согласно проекту Государственного бюджета на 2023 год, рост социальных выплат будет сдержан и будет соответствовать росту прожиточного минимума. В дальнейшем их увеличение ускорится благодаря наращиванию ресурсов бюджета», – резюмировали в НБУ.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будут проблемы с зарплатами и пенсиями, если не поступит помощь от Евросоюза.