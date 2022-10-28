Рэпер Канье Уэст заявил, что потерял $2 миллиарда из-за антисемитских высказываний

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что потерял $2 миллиарда после того, как попал в скандал из-за антисемитских высказываний.

Об этом пишет Бабель.

Уэст опубликовал послание Ари Эмануэлю – генеральному директору развлекательного и медийного агентства Endeavour, призвавшему компании прекратить сотрудничество с рэпером из-за ряда его недавних антисемитских комментариев.

«Ари Эммануэль, я потерял $2 миллиарда за один день и я до сих пор жив. Это язык любви. Я все еще люблю тебя, бог все еще любит тебя. Деньги – это не то, кем я являюсь», - заявил Уэст.

Во время недели моды в Париже Канье Уэст надел футболку с надписью white lives matter («Белые жизни важны»). Антидиффамационная лига назвала эту фразу «языком ненависти» и приписала ее поклонникам превосходства белой расы.

Соцсети Twitter и Instagram заблокировали аккаунты Канье Уэста из-за антисемитских высказываний.