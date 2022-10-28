Тариф на отопление для жителей Николаева остается неизменным, – «Николаевоблтеплоэнерго»

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сообщило, что тариф на поставку тепла для его абонентов – жителей Николаева остается таким же, как и в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«На днях исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение об установлении тарифа на тепло. Отдельные СМИ, подхватив новость, написали, что в этом году горожанам придется платить вдвое больше. Следовательно, информация не соответствует действительности. Тариф действительно принят, однако, в этом отопительном сезоне горожане будут платить так же, как и в прошлом», - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что Законом Украины «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного состояния и последующего возобновления их функционирования» от 29.07.2022 наложен мораторий на повышение, в том числе тарифа на тепло в период военного состояния в стране.

Это означает, что для потребителей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения останется на уровне прошлогоднего, а именно – 1999,08 грн/Гкал (с НДС). При этом плата за абонентское обслуживание будет составлять:

- 33, 74 грн/мес – в расчете на одного абонента при наличии коммерческого прибора учета, с учетом взносов на обслуживание и замену приборов учета;

- 23, 21 грн/мес – в расчете на одного абонента при отсутствии узла коммерческого учета, без учета взносов на обслуживание и замену приборов учета.

При этом экономически обоснованные суммы, которые и были приняты, составляют:

- условно-сменная часть – 1456,82 грн/Гкал (без НДС);

- условно-постоянная часть – 106 163,81 грн./(Гкал/час) (без НДС);

- в одноставочном выражении – 2370,33 грн/Гкал (без НДС).