«Дочка» Мосбиржи стала главным валютным хранилищем россии и до сих пор избегает западных санкций, – Bloomberg

Дочернее подразделение Московской биржи — Национальный клиринговый центр (НКЦ) — является главным валютным хранилищем россии. Малоизвестная компания стала основным проводником иностранной валюты в россию и до сих пор не попала под санкции США и Евросоюза.

Об этом рассказывает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к структурам Мосбиржи и российским властям.

Агентство утверждает, что НКЦ стал ключевым посредником между россией и другими странами. Через НКЦ до сих пор проходят все валютные платежи за газ, нефть и другие ресурсы, что делает структуру Мосбиржи каналом для миллиардов долларов и евро. Более того, НКЦ стал альтернативой множеству банков, которые попали под западные санкции и лишились возможности проводить международные платежи.

Заморозка валютных резервов вынудила перестраховаться банки, компании и даже физических лиц, поэтому теперь валютную основу НКЦ составляют не доллары и евро, а китайский юань и другие валюты «дружественных» стран. Источники утверждают, что валютные поступления в долларах, евро и других «опасных» валютах оперативно конвертируются в юань или иные валюты, которые не рискуют попасть под санкции. Аналогичная тенденция наблюдается и в небольших банках, которые по-прежнему сохранили возможность пользоваться системой SWIFT и не попали под санкции.

- У НКЦ нет собственных денег, он обслуживает транзакции банков и их клиентов, потому что он всё еще может проводить операции в долларах. После того, как прошла информация о санкциях против НКЦ, большая часть валютных позиций была конвертирована в юань, — рассказал агентству бывший председатель набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин, который покинул свой пост летом 2022 года.

Издание утверждает, что неспособность изолировать россию от иностранной валюты расстроила некоторых американских и европейских политиков, так как некоторые санкции преследовали именно эту цель. Оценить общий поток валюты, проходящий через НКЦ, невозможно, отмечает агентство, однако данные по валютным резервам россии дают косвенную оценку — около $100 млрд российские власти смогли привлечь, благодаря нефтегазовым доходам, увеличив таким образом валютные резервы, считает Bloomberg.

Агентство полагает, что эти деньги поступили на счета ЦБ именно через НКЦ, то есть «дочка» Мосбиржи помогает обходить западные санкции. Особенно удачными для россии сложились два прошедших квартала, когда цены на энергоносители были вблизи локальных максимумов, а сальдо торгового баланса было положительным и било рекорды.

Летом ЦБ испугался за перспективы НКЦ и начал предупреждать брокеров, банки и финансовые организации о рисках проведения платежей в иностранной валюте и даже хранения иностранной валюты на счетах. Более того, регулятор готовился к санкциям против НКЦ, что могло бы остановить валютные торги на Московской бирже и негативно отразиться на всей финансовой системе. На этом же фоне банки и финансовые организации начали «выдавливать» валюту — создавать неприемлемые для многих клиентов условия хранения иностранной валюты. ЦБ тогда даже думал над своим аналогом биржевых торгов, которые позволили бы отражать рыночный курс рубля. Однако санкции против НКЦ не введены до сих пор.