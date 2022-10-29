Великобритания с 1 января прекратит весь импорт российского сжиженного природного газа

Великобритания прекратит импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.

Об этом говорится в сообщении МИД Королевства.

Самым крупным экспортером газа в страну является Норвегия. Около 17% импорта занимают поставки газа из Катара, США и рф.

В 2021 году Великобритания импортировала 3,12 млрд куб. м российского газа — 4% от общих объемов потребления газа.

В июне Великобритания впервые полностью отказалась от импорта российских энергоносителей. Би-Би-Си со ссылкой на Национальную статистическую службу Британии (ONS) сообщало, что импорт других товаров из России также сократился до 33 млн фунтов (39 млн долларов) и достиг самого низкого с января 1997 года уровня.

Из-за российской агрессии в Украине США наложили полный запрет на импорт российского газа и нефти. Великобритания же пообещала к концу года полностью отказаться от импорта российской нефти и в ближайшие сроки прекратить закупать российский газ.

Напомним, Европейский союз стал независимым от поставок природного газа из россии. Об этом 23 октября объявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. А еще два месяца назад газпром вел шантаж Европы, называя беспрецедентную за всю историю цену на газ для следующей зимы – более 4 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров.