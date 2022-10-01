Еврокомиссар назвал сумму замороженных в ЕС активов россии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

«На данный момент заморожены активы 90 человек, более 17 млрд евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 млрд евро в Германии», - сказал он.

ЕС принял восемь пакетов санкций с тех пор как восемь месяцев назад началась война россии против Украины.

Украинские политики не раз требовали, чтобы замороженные активы были использованы для восстановления страны после войны.

По этому поводу Рейндерс сказал:

«Если ЕС конфискует поступающие от преступного бизнеса деньги, их можно направить в компенсационный фонд для Украины. Однако этой суммы недостаточно для финансирования реконструкции».

По его словам, в рамках западных санкций также было заморожено 300 млрд. евро из валютных резервов Центробанка России.

«На мой взгляд, эти 300 млрд в евро как минимум можно сохранить как гарантию до тех пор, пока россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины», - сказал Рейндерс.

В июле Комиссар ЕС по юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля.