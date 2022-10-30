Подоляк призвал передать Украине конфискованные активы российских олигархов

«Почему до сих пор идет странное обсуждение: что делать с конфискованными российскими 330 млрд долларов и яхтами путинских олигархов? Разрушенные города и кровь украинских детей должны поставить точку по этой теме: ru-активы нужно передать народу Украины. Хватит отговорок. россия должна заплатить», - говорит он.