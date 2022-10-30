В 2023 году зарплаты украинцев вырастут почти на треть и превысят довоенный уровень, - прогноз Нацбанка

В следующем году, экономика Украины вернется к росту. Ожидается, что в 2023 году зарплаты вырастут, а в годом позже - еще на 28 процентов.

Об говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь 2022 года, подготовленном Нацбанком.

Согласно прогнозу, экономика вернется к росту благодаря ожидаемому снижению рисков безопасности, оживлению потребительского спроса и инвестиционной деятельности на фоне налаживания производственных и логистических процессов и сохранения значительных фискальных стимулов.

Но последствия войны будут ограничивать восстановление, так что в 2023-2024 годах темпы роста ВВП составят около 4-5% в год.

В целом, в 2022 году экономика сократится почти на треть, а в 2023-2024 годах будет расти умеренными темпами.

Причиной спада экономики в этом году будет сокращение внутреннего спроса, нарушения логистики, значительные потери рабочей силы и производственного потенциала из-за войны. В то же время, восстановление экономической активности будет способствовать освобождение оккупированных земель и быстрое приспособление бизнеса к работе в условиях войны.

Ранее в НБУ сообщили, что реальные зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть.