После демарша россии по зерновому соглашению в мире резко подорожала пшеница

Мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как россия вышла из соглашения о разрешении экспорта зерна из Украины через Черное море.

Об этом сообщает Вloomberg.

Пшеница в Чикаго подскочила на 7,7% до 8,9325 долларов США за бушель в начале торгов в понедельник, прежде чем сократить рост до 5,9% к 10:06 утра в Сингапуре.

Кукуруза подорожала на 2,8%, а соевое масло – на 3%. Последний спад предложения может усилить глобальную инфляцию продовольственной продукции и обострить голод, если рост цен продолжится.

«Мир полагается на Черноморский регион для экспорта более четверти пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части поставок подсолнечного масла. Досрочный разрыв зернового соглашения также может поставить под угрозу основной экспортный маршрут удобрений, на который возлагаются фермеры для выращивания достаточного урожая», – пишет Вloomberg.

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что прекращает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что « россия не место в «двадцатке».

США и ЕС призвали россию отменить решение о приостановлении «зернового соглашения».

30 октября ООН, Турция и Украина согласовали на понедельник, 31 октября, план передвижения для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках зерновой сделки. Российскую сторону об этом решении проинформировали.