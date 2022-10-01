Южная Корея заключила контракт с Польшей на строительство второй АЭС

Польша заключила контракт с Южной Кореей о строительстве второй атомной электростанции. Усилия страны достичь энергетической независимости ускорились после вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Корея Hydro & Nuclear Power Co. (KNHP), государственный оператор атомной станции, вместе с польскими энергетическими компаниями PGE SA и ZE PAK SA построят несколько реакторов APR-1400 вблизи угольных заводов ZE PAK в Понтнуве.

Ранее сообщалось, чтоамериканская компания построит в Польше первую АЭС.До конца 2022 планируется выбрать технологию для первых трех реакторов, а первый из них должен начать свою работу в 2033 году.