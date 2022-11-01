«Газпром» заявил, что с начала года экспорт российского газа сократился на 43%

Российская государственная компания «Газпром» опубликовала отчет за январь-октябрь 2022 года, согласно которому добыча голубого топлива упала на 18,6% (78,8 млрд кубометров). Экспорт сократился почти на 43% (42,6%). Это историческое падение характеристик газового гиганта.

Об этом говорится в опубликованных на официальном Telegram-канале «Газпрома» данных.

Так, экспорт упал на 67,7 млрд. кубометров. При этом в компании это не связывают с полномасштабной войной, санкциями и ограничениями. В россии считают, что главным фактором является сокращение спроса на газ в мире.

«За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд куб. м. В этом понижении около 85% или 36 млрд куб. м – это доля 27 стран ЕС», – отмечают в компании.

Напомним, 3 октября еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз стал независимым от поставок природного газа из россии.

В свою очередь, Великобритания прекратит импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.