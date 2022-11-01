Кабмин пересмотрел прогноз роста доллара в 2023 году

Кабинет Министров Украины пересмотрел прогноз курса гривны к доллару в 2023 году и ожидает, что национальная валюта подешевеет в конце следующего года до 45,8 гривен за доллар.

Об этом говорится в доработанном проекте бюджета на 2023 год, который накануне утвердило правительство.

Согласно документу, средний курс доллара к гривне в течение 2023 года чиновники прогнозируют и дальше на уровне 42,2 гривен/доллар. В то же время, до конца года курс гривны может снизиться почти до 46 гривен/доллар.

Для сравнения, перед рассмотрением бюджета в первом чтении министры прогнозировали максимальную девальвацию гривны до 50 гривен.

В документе отметили, что корректировка прогноза курса гривны к доллару связана с «более оптимистичными ожиданиями финансовой поддержки со стороны международных партнеров, которая будет способствовать поддержке платежного баланса».

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк считает, что к концу следующего года цена за доллар будет 45,8 гривен.

«Когда опубликовали первый вариант бюджета и там был макропрогноз и о 50 гривнах/доллар на конец следующего года. А сейчас, через два месяца, обновили прогноз на 45,8 гривен/доллар на конец 2023-го», - написал он в своем Telegram.

Напомним, что ранее пресс-служба Нацбанка сообщила, что в в 2023 году зарплаты украинцев вырастут почти на треть и превысят довоенный уровень.