В Белом доме считают, что у путина осталась только нефть, а остальная экономика уничтожена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального координатора президента США по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна, которое приводит CNBC.

«Нефть – это единственное, что у них осталось в экономике. пути уничтожил остальную экономику», - заявил Хохштейн.

По его словам, у россии осталось то, что добывается из-под земли.

«Она больше не будет продавать свой газ Европе, поэтому у него остается только нефть, это то, что финансирует эту войну», - добавил специальный координатор президента США.

Напомним, что российская государственная компания "Газпром" опубликовала отчет за январь-октябрь 2022 года, согласно которому добыча голубого топлива упала на 18,6% (78,8 млрд кубометров). Экспорт сократился почти на 43% (42,6%). Это историческое падение характеристик газового гиганта.