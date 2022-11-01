Шанхайский Диснейленд: Посетители не могут покинуть парк без отрицательного теста на Covid

Шанхайский Диснейленд внезапно закрыл свои двери в понедельник, поскольку китайские власти ввели неожиданный локдаун, заперев гостей внутри, которым не разрешается выходить, пока они не получат отрицательный результат теста на Covid-19.

Эта мера была принята после того, как власти Шанхая сообщили о 10 случаях местной передачи вируса в субботу, передает BBC .

Противоречивая политика «нулевого ковида» Китая уже привела к тому, что миллионы людей неоднократно оказывались за решеткой, иногда в необычных местах.

Внезапная блокировка привела к тому, что люди покинули магазины, в том числе шанхайский филиал шведского мебельного гиганта Ikea, и рабочие места, пытаясь избежать блокировки внутри.

Однако те, кто ожидает свободы в Шанхайском Диснейленде, могут утешиться одним положительным моментом: аттракционы продолжают работать для тех, кто оказался в ловушке в «Счастливейшем месте на Земле».

Кроме тематического парка, близлежащие территории, такие как торговый бульвар, также были внезапно закрыты вскоре после 11:30 по местному времени (3:30 по Гринвичу).

На видео, размещённом на китайском сайте социальных сетей Weibo, видно, как люди спешат к воротам парка после объявления, но обнаруживают, что они уже закрыты.

В сообщении на китайском сайте социальных сетей WeChat правительство Шанхая заявило, что в парк запрещен вход, а находящиеся внутри могут покинуть его только после предоставления отрицательного результата теста на Covid.

В правительстве добавили, что каждый посетивший парк с четверга должен предоставить три негативных результата теста в течение трех дней подряд.

Дата открытия парка не уточняется.

Неожиданная блокировка произошла всего через два дня после того, как парк начал работать с пониженной мощностью, чтобы соответствовать мерам борьбы с Covid.

Это уже не первый случай неожиданного закрытия парка. В ноябре прошлого года 30 000 человек были заблокированы после того, как власти приказали всем пройти тестирование в рамках процедуры проверки так называемых «контактных лиц».

Спустя почти три года после того, как Китай сообщил о первом случае заболевания коронавирусом, власти коммунистического государства продолжают вводить крайние меры, пытаясь остановить любую передачу вируса.

По состоянию на 24 октября миллионы людей находятся в условиях 200 карантинных ограничений в Китае, поскольку в стране с населением 1,45 миллиарда человек постоянно регистрируется более 1000 новых случаев заболевания Ковидом в день. Эти цифры считаются относительно небольшими вспышками в других частях света.

В начале этого месяца китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что не будет никакого ослабления политики «нулевого ковида», направленной на ликвидацию всех вспышек, назвав ее «народной войной за прекращение распространения вируса».

Китайское правительство настаивает на проведении такой все более непопулярной политики, несмотря на то, что экономика страны продолжает страдать, а ВВП упал на 2,6% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом.