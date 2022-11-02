Китаец «замаскировался», чтобы скрыть от семьи $30 млн выигрыша в лотерею, потому что боялся, что родня станет ленивой

В Китае мужчина выиграл в лотерею почти 220 миллионов юаней (примерно 29,9 миллиона долларов) и скрыл это от семьи. Он пришел на вручение выигрыша в мультяшном костюме во все тело, чтобы жена и ребенок не узнали его.

Мужчина, представившийся «Мистером Ли», заявил, что выигрыш может сделать его семью ленивой, со ссылкой на Asia One и Bloomberg сообщает УП.Жизнь.

«Я не сказал своей жене и ребенку, потому что боялся, что они будут слишком самодовольны и покинут работу или будут работать недостаточно настойчиво в будущем» , – сказал победитель лотереи.

«Мистер Ли» был преданным фанатом лотереи и покупал билеты более 10 лет подряд.

Недавно мужчина купил 40 лотерейных билетов примерно за 11 долларов в магазине маленького городка Литанг.

Каждый билет он заполнил одинаковой комбинацией чисел: 02, 15, 19, 26, 27, 29 и 02.

Мужчина рассказал, что выбирал одни и те же семь номеров за последние несколько лет, потому что они казались ему счастливыми.

Напомним, что в Британии искали победителя лотереи , выигравшего 184 миллиона фунтов